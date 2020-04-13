НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Лаборатории Роспотребнадзора верно определяют коронавирус в 98% случаев тестирования, а лаборатории Минздрава РФ в Москве - в более чем 80%, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"И на сегодняшний день нет претензий к качеству работы наших лабораторий, они дают верный результат в 98% случаев. Министерство здравоохранения - сегодня мы достигли по Москве больше 80% достоверных результатов", - сказала она.

Кроме того, количество проводимых тестирований за сутки достигло показателя от 80 до 90 тыс. Лабораторные исследования проводят 104 центра Роспотребнадзора, 236 государственных и более 70 частных медучреждений.

Попова также рассказала, что, по первым результатам обследования врачей в одной московской больнице на антитела к коронавирусу, только у 7% из них был выявлен иммунитет к коронавирусу.

"С одной стороны, это говорит о том, что эти люди очень качественно исполняют все наши требования, а, с другой стороны, что только 7% процентов защищены. И введение еще одного элемента тестирования, это иммуноферментного анализа и контроля за выработкой антител, за формированием иммунной прослойки, для нас тоже очень важно, потому что мы будем видеть, как меняется популяция", - пояснила она.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.