{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Мурашко сообщил, что компания из России разработала препарат от коронавируса

По словам главы Минздрава, клинические испытания планируют начать уже через 10-12 суток
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Гавриил Григоров/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Российская компания разработала препарат от коронавируса, клинические испытания планируется начать уже через 10-12 суток, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов. <...> В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где-то не позднее, чем через 10-12 суток, этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания", - сказал министр на совещании с президентом России Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Министр также поблагодарил правительство за быстрое реагирование на ситуацию с дефицитом средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов в стране, а также сокращение сроков регистрации медицинских изделий. "Поэтому фактически те тест-системы, которые сегодня зарегистрированы, они зарегистрированы в беспрецедентно короткие сроки, прошли контроль качества. И вот та тест-система по контролю уровня иммуноглобулинов, она зарегистрирована фактически в течение двух с половиной суток, и выдано регистрационное удостоверение до обращения", - добавил Мурашко.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число летальных исходов от коронавируса достигло в Италии почти 20,5 тыс.
Число заразившихся составило более 159,5 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС