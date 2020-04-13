Мурашко сообщил, что компания из России разработала препарат от коронавируса

"Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов. <...> В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где-то не позднее, чем через 10-12 суток, этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания", - сказал министр на совещании с президентом России Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Министр также поблагодарил правительство за быстрое реагирование на ситуацию с дефицитом средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов в стране, а также сокращение сроков регистрации медицинских изделий. "Поэтому фактически те тест-системы, которые сегодня зарегистрированы, они зарегистрированы в беспрецедентно короткие сроки, прошли контроль качества. И вот та тест-система по контролю уровня иммуноглобулинов, она зарегистрирована фактически в течение двух с половиной суток, и выдано регистрационное удостоверение до обращения", - добавил Мурашко.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.