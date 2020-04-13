Глава ВОЗ заявил, что ограничения в связи с пандемией следует отменять постепенно

ЖЕНЕВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ограничения передвижения населения, введенные в связи с пандемией коронавируса, следует отменять постепенно, чтобы сохранить контроль над эпидемиологической ситуацией. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Заболевание COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС) распространяется очень быстро, а отступает [пандемия] гораздо медленнее", - сказал он. "Это означает, что меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль. Это не может произойти одномоментно", - подчеркнул глава ВОЗ.