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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ заявил, что ограничения в связи с пандемией следует отменять постепенно

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, это нужно, чтобы сохранить контроль над эпидемиологической ситуацией

ЖЕНЕВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ограничения передвижения населения, введенные в связи с пандемией коронавируса, следует отменять постепенно, чтобы сохранить контроль над эпидемиологической ситуацией. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Заболевание COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС) распространяется очень быстро, а отступает [пандемия] гораздо медленнее", - сказал он. "Это означает, что меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль. Это не может произойти одномоментно", - подчеркнул глава ВОЗ.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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