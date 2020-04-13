Власти Дагестана оказывают помощь не успевшим покинуть Россию гражданам Азербайджана

МАХАЧКАЛА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти приграничного Магарамкентского района Дагестана оказывают помощь с питанием и жильем гражданам Азербайджана, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли своевременно покинуть территорию РФ и остались перед международным таможенным пунктом пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов.

"Из-за сложившейся в связи с пандемией коронавируса ситуации перед пунктом пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе за последнюю неделю скопилось около 300 граждан Азербайджана. К сожалению, они не успели перебраться на родину. Поэтому мы постарались помочь им с питанием, местом для проживания. На сегодня около 130 человек размещены в мечети и двух гостиницах в нашем районе, еще 130 человек разместили на турбазе "Чайка" в районе Дербента", - сказал Ахмедов.

По его словам, остальные, узнав, что границу в ближайшие дни не откроют, вернулись обратно в российские города, где они ранее проживали.

"Ежедневно лично сам выезжаю к пункту пропуска на границе, призываю собравшихся соблюдать общественный порядок, правила гигиены. На объектах, где размещены люди, периодически проводится дезинфекция. Тем, кого разместили в мечети, периодически раздаем многоразовые марлевые маски. Также обеспечиваем питанием и необходимой медицинской помощью. В целом ситуацию держим на постоянном контроле", - заключил собеседник агентства.

Россия с 30 марта ограничила пересечение государственной границы в целях предупреждения проникновения коронавирусной инфекции. Это решение распространяется на движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. При этом ограничения не затрагивают грузовое сообщение.

Решением властей Азербайджана границы страны с 5 по 20 апреля будут закрыты для наземного и воздушного транспорта. Исключение сделано только для грузоперевозок.