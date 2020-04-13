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Пандемия коронавируса нового типа
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Представитель ВОЗ в РФ считает, что часть россиян не воспринимает коронавирус всерьез

По словам Мелиты Вуйнович, поэтому эти люди не соблюдают связанные с пандемией карантинные требования

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что часть населения России все еще не воспринимает всерьез коронавирусную инфекцию и поэтому не соблюдает связанные с пандемией карантинные требования.

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"Я думаю, что Россия и российское население может абсолютно соблюдать эти правила. Просто, возможно, есть еще прослойка населения, которая не доверяет, думает, что ничего страшного. Надо еще работать", - сказала Вуйнович в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Представитель ВОЗ отметила, что "вирус меняется". По ее словам, инфекция воздействует не только на пожилых и тех, у кого есть сопутствующие заболевания, но также на подростков и молодых людей.

Предпринятые Россией меры

Вуйнович заявила, что предпринятые Россией меры по борьбе с коронавирусом показывают свою эффективность, увеличение количества проводимых тестов по выявлению инфекции идет в хорошем темпе.

"Меры, предпринятые Россией, были достаточно эффективными иначе всплеск роста проявился бы еще раньше", - отметила Вуйнович. "Меры комплексные, наблюдается очень хороший рост тестирования для того, чтобы мы знали, где находится вирус", - сказала она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что россиянам очень важно соблюдать правила самоизоляции в целях сдерживания распространения вируса, снижения количества тяжелых случаев и уменьшения нагрузки на систему здравоохранения страны. По ее словам, это необходимо, чтобы не попасть в ситуацию, при которой в России не окажется свободных коек, респираторов и систем искусственной вентиляции легких.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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