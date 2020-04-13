Провинция Хэйлунцзян стала лидером по числу госпитализированных с коронавирусом в Китае

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Китайская провинция Хэйлунцзян вышла на первое место среди регионов КНР по числу находящихся в больницах пациентов с коронавирусом, обойдя провинцию Хубэй, где началась вспышка коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные провинциальными комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения.

По последним данным, в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян на текущий момент насчитывается 257 заразившихся, в то время как в Хубэе - 244. На третьем месте находится Шанхай (153 пациента).

Как сообщили местные власти, большинство инфицированных коронавирусом в Хэйлунцзяне прибыли из-за рубежа.

В то же время, как напомнило в понедельник генеральное консульство РФ в Харбине, все наземные погранпереходы на российско-китайской границе уже закрыты. "О сроках восстановления их работы будет сообщено дополнительно", - говорится в распространенном уведомлении.

По уточненным данным, под наблюдением медиков в провинции Хэйлунцзян находятся более 1,6 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными, а также 118 заразившихся без симптомов. Власти провинции ужесточили меры контроля, чтобы не допустить распространения второй волны эпидемии на другие регионы Китая.