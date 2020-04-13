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Пандемия коронавируса нового типа
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Эрдоган заявил, что комендантский час в Турции будет вводиться каждые выходные

АНКАРА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение вновь запретить гражданам покидать дома в предстоящие, а также во все последующие выходные дни в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

"Мы приняли решение вновь ввести запрет на выход из дома в выходные. Запрет будет действовать с 00:00 (совпадает с мск) 18 апреля до 00:00 20 апреля", - сообщил турецкий лидер в эфире телеканала NTV.

По словам Эрдогана, комендантский час будет вводиться в выходные дни до тех пор, пока не отпадет такая необходимость.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия коронавируса нового типа
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