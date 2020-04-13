У ВОЗ нет доказательств, что лекарства от малярии эффективны в борьбе с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 13 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не располагает доказательствами того, что лекарства от малярии, такие как хлорохин и гидроксихлорохин, эффективны в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Медицинское и научно-исследовательское сообщество серьезно воспринимает хлорохин и гидрохлорохин в борьбе с коронавирусом, - отметил он. - Они применяются в ряде испытаний, в некоторых странах лекарства рекомендованы к использованию. Однако фактических доказательств из рандомизированных контролируемых испытаний, что оно работает, нет".

"Медикам также рекомендуется учитывать побочные эффекты лекарства, чтобы в первую очередь не нанести вреда [пациентам], - подчеркнул Райан. - Мы ждем результатов испытаний, которые проводятся в настоящее время".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.