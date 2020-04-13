В Италии число умерших из-за нового коронавируса достигло почти 20,5 тыс.

РИМ, 13 апреля. /ТАСС/. Число умерших пациентов с новым коронавирусом за сутки в Италии составило 566, оно снова увеличилось по сравнению с предыдущим показателем (431 человек). Такие данные распространил в понедельник департамент гражданской защиты страны.

Общее количество жертв эпидемии в Италии достигло 20 465. Число заразившихся превысило 159,5 тыс., это на 3 153 человека больше, чем днем ранее.

При этом продолжает расти число вылечившихся, оно достигло почти 35,5 тыс. "Десятый день подряд снижается число госпитализаций в отделения интенсивной терапии. В настоящий момент из 103 616 болеющих 3 260 лежат в реанимации, треть из них (1 143) - в северной области Ломбардия. 72 333 человека находятся на домашнем режиме", - сообщил глава департамента Анджело Боррелли.