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ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб о компенсациях заключенным в России

В Минюсте сообщили, что это связано с появлением национального механизма защиты

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение жалоб о компенсациях за ненадлежащие условия заключения в российских тюрьмах в связи с появлением национального механизма защиты. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минюста России.

"ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб на ненадлежащие условия содержания под стражей и отбывания наказания, поданных заявителями, находившимися в таких условиях на момент обращения, а также лицами, отбывшими наказание в исправительном учреждении, в котором их личное пространство составляло менее 3 кв. м", - сообщили в Минюсте. Там напомнили, что до настоящего времени эта категория жалоб из России была самой многочисленной.

Европейский суд опубликовал решение по делу "Шмелев и другие против России", в котором положительно оценил новое средство правовой защиты, созданное в России по инициативе Минюста для урегулирования жалоб на ненадлежащие условия содержания под стражей и отбывания наказания, а также иные меры общего характера, принятые на национальном уровне в целях улучшения ситуации в пенитенциарной системе.

"ЕСПЧ с удовлетворением отметил правовые ориентиры, заложенные в Федеральном законе от 27 декабря 2019 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", адресованные национальным судам для решения вопроса о присуждении справедливой компенсации", - сообщили в Минюсте. Также ЕСПЧ позитивно отметил подробные разъяснения Верховного суда РФ по этим вопросам и обобщение имеющейся судебной практики для использования в работе нижестоящих судов.

Положительно в суде по правам человека восприняли и информацию об изменениях в уголовном законодательстве, направленных на минимизацию применения меры пресечения в виде заключения под стражу и в целом сокращение количества лиц, лишенных свободы по приговору суда.

"По итогам комплексной оценки соответствующих законодательных изменений ЕСПЧ признал их эффективность и установил для потенциальных заявителей необходимость исчерпания нового средства правовой защиты", - отметили в Минюсте. ЕСПЧ продолжит оценку эффективности новых средств правовой защиты в том числе на основе сведений о формирующейся на национальном уровне судебной практике по применению предусмотренных Кодексом административного судопроизводства РФ, превентивных средств защиты, включая присуждение соответствующих компенсаций.

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Россия
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