На Красной Поляне в Сочи после ограничений планируется открыть десяток туристических троп

СОЧИ, 13 апреля. /ТАСС/. Курорт "Красная Поляна" в Сочи рассчитывает открыть десяток новых пешеходных туристических маршрутов после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Предварительно, их открытие запланировано на начало лета 2020 года, сообщила ТАСС директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.

По поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, размещение в санаториях, работа курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания была приостановлена до 1 июня 2020 года.

"Помимо популярных экомаршрутов, таких как "Альпийские луга", "Водопад Поликаря", "Водопад Медвежий", мы подготовили на курорте более 10 новых пешеходных троп различного уровня сложности и протяженности. Каждый гость сможет найти подходящий его уровню подготовки", - сказала Филипенкова, добавив, что планы будут реализованы в случае снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Она пояснила, что в настоящее время ведутся переговоры с национальным парком, по территории которого будут проходить тропы. Во время прогулок по ним можно будет увидеть уникальные растения-эндемики, а также цветы, занесенные в Красную книгу и удивительных животных, обитающих на территории курорта. Количество маршрутов не уточняется. По словам Филипенковой, на курорте в новом сезоне планируется активно развивать направление экотуризма, связанное с оздоровлением.

Во время туристической онлайн-выставки "Знай наше. Profi.Travel" она рассказала, что, учитывая ситуацию с коронавирусом, упор в новом сезоне будет сделан на межрегиональный туризм. Это связано с тем, что полетная программа из Москвы в Сочи была значительно сокращена. По ее словам, ранее 60% отдыхающих на курорте прилетали из Москвы. Кроме того, не ожидаются и иностранные туристы из-за того, что международное авиасообщение было полностью прекращено.

Филипенкова добавила, что основной объем активностей на курорте придется на осень, так как именно в этот период можно будет, по ее словам, наблюдать рост уровня спроса на отдых на курорте.

О курорте

"Красная поляна" - горный курорт развлечений, расположенный на отрогах Кавказских гор в 30 минутах от международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов, канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории расположены спа-комплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк. Для любителей горных лыж и сноуборда работают 30 км трасс, 4 зоны для фрирайда, 13 современных подъемников, 2 сноупарка с различными фигурами.