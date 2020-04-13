СМИ: почти 6 млн канадцев подали заявки на получение финансовой помощи от правительства

ОТТАВА, 13 апреля. /ТАСС/. Около 6 млн канадцев заполнили заявки на получение финансовой помощи от правительства в связи с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC .

По его информации, порядка 5,4 млн заявок из этого числа уже обработано. Согласно данным национального Бюро статистики, на конец февраля имеющими постоянную работу или как частично занятые числились 19,2 млн человек.

Ранее правительство Канады анонсировало выделение 107 млрд канадских долларов ($74 млрд) на различные программы помощи населению страны и на поддержку национальной экономики в связи с пандемией нового коронавируса. Например, канадцы, потерявшие работу в результате ограничительных мер из-за пандемии, в течение четырех месяцев каждые 30 дней будут получать пособие в размере 2 тыс. канадских долларов (около $1,4 тыс.). Также различные выплаты предусмотрены тем, кто заразился коронавирусом, находится на карантине, вынужден сидеть дома с детьми, так как закрыты школы и детские сады и так далее.

Кроме того, из федерального бюджета будет оплачиваться 75% зарплаты каждого сотрудника предприятий малого и среднего бизнеса, которые из-за пандемии потеряли не менее 30% от своего ежемесячного заработка. Такая еженедельная выплата может составить до 847 канадских долларов (более $600). Владельцы таких предприятий имеют право на получение беспроцентного годового кредита в размере 40 тыс. канадских долларов ($28,5 тыс.) и на отсрочку налоговых платежей.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразились 24,8 тыс. человек, 764 инфицированных умерли, более 7,1 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.