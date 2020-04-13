Врачи нескольких клиник ЮФО ушли карантин после контакта с пациентами с коронавирусом

По данным на понедельник, в Краснодарском крае подтверждены 210 случаев инфицирования, 78 - в Ростовской области, 44 - в Волгоградской, по 32 - в Крыму и Калмыкии, 30 - в Астраханской области, 27 - в Адыгее, семь - в Севастополе. Выздоровели 73 человека. Умерли трое пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Врачи нескольких больниц Крыма, Севастополя и Волгоградской области оказались на двухнедельном карантине после контакта с пациентами, у которых впоследствии был обнаружен коронавирус нового типа. Число зараженных в регионах Южного федерального округа возросло до 460, власти усиливают меры предосторожности.

В администрации Краснодарского края сообщили, что среди инфицированных, диагноз которых подтвержден за последние сутки, пациенты от 6 до 79 лет. "Установлено, что граждане находились в контакте с ранее зараженными коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 22 мужчины и 19 женщин, в том числе четверо детей", - уточнили в оперативном штабе региона.

Больницы на карантине

Врачи нескольких больниц в разных регионах ЮФО за последние дни оказались на вынужденном карантине из-за того, что у их пациентов был обнаружен коронавирус. В Волгоградской области это 12 медработников Центральной районной больницы Жирновского района и 16 жителей села Ливнево. Все они контактировали с пациенткой, умершей от пневмонии, перед ее госпитализацией или в больнице. Ранее в СМИ появилась информация, что женщина была заражена коронавирусом, однако первый анализ на коронавирус, сделанный при жизни женщины, был отрицательным, окончательный результат теста на коронавирус волгоградские медики вскоре должны получить из референс-центра.

В воскресенье коронавирус подтвердился у жителя Крыма, который ездил в Москву в конце марта. По возвращении он обратился в сельскую амбулаторию, утаив от врачей, что выезжал за пределы региона, а затем попал в больницу села Восход с предварительным диагнозом "пневмония". Контактировавших с ним медиков и пациентов медучреждений поместили под медицинское наблюдение - всего в группе риска оказались 64 человека. Кроме того, на самоизоляцию отправлены 12 работников местного психоневрологического интерната, так как в нем работает супруга одного из напарников зараженного.

"Прошу, Олег Анатольевич, дать оценку правовую с точки зрения того, что человек не сказал сам, что находился в столице; потому что для медицинских работников сегодня лакмус определенный - если прилетел из Москвы и Московской области, где наибольшие очаги заражения. Является ли данный вопрос нарушением законодательства? Я считаю, что это сокрытие умышленное", - сказал глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник на заседании оперативного штаба, обращаясь к прокурору Крыма Олегу Камшилову.

С прошлой недели продолжается карантин в единственной больнице крымского города Армянск, после того как коронавирус был обнаружен у одного из пациентов. Прием пациентов пришлось временно организовать на базе стоматологического отделения, с ними работают медики из соседнего города Красноперекопска. При этом врачи больницы находятся в режиме строгой изоляции по месту жительства. Им помогут при необходимости приобрести продукты, лекарственные препараты и медицинские изделия.

В Севастополе из-за пациента с коронавирусом в понедельник направлены в обсерватор около 20 медицинских работников городской больницы № 4 - единственной, обслуживающей крупный район на севере города. Кроме того, с 9 апреля на карантине находится больница имени Даши Севастопольской (филиал горбольницы № 1): здесь несколько дней пробыл мужчина, у которого позднее подтвердился коронавирус. На две недели запрещены прием и выписка пациентов, вместе с ними изолированы врачи. В понедельник врио губернатора Михаил Развожаев поручил перевести сотрудников и пациентов, которым не требуется серьезная медицинская помощь, в пансионат "Изумруд", выполняющий функции обсерватора - условия там комфортнее, чем в больнице.

Также Развожаев поручил провести служебную проверку и выяснить, почему пациенты были направлены именно в эти учреждения, а не инфекционную больницу, которая определена для лечения зараженных коронавирусом и наблюдения за пациентами, у которых его подозревают.

Усиление мер

Со вторника в Крыму введут дополнительные ограничения. Как сообщил председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, будет временно запрещен вахтовый метод работы, посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за погребением родственников, до 30 апреля людям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, запрещается покидать дома, за исключением случаев острой необходимости.

В Севастополе ужесточат правила въезда в город и выезда из него, все прибывшие из-за пределов Крымского полуострова будут помещаться на 14-дневный карантин дома или в обсерваторе, услуги которого нужно будет оплатить. Гражданам, не следующим в командировку и не имеющим разрешительных документов на выезд, будет предписано вернуться домой. "Кризис еще не начался благодаря последовательным мерам, которые мы вводим. Мы выигрываем время, чтобы расширить возможности нашей медицины", - отметил врио губернатора Михаил Развожаев.

В Краснодарском крае число материалов об административных правонарушениях, связанных с эпидемиологической обстановкой, превысило 2 тыс. Суды уже рассмотрели около 1,5 тыс. из них. Как результат, приостановлена деятельность 74 предприятий, оштрафованы более 1,2 тыс. физических лиц. Например, администратор торгового зала супермаркета в Брюховецком районе должна заплатить штраф 50 тыс. рублей за то, что позволила сотруднику клининговой компании убираться в магазине без маски и перчаток.

В Калмыкии министр здравоохранения республики Юрий Кикенов заступил на 14-дневную дежурную смену в инфекционный госпиталь Элисты, который дополнительно развернут на базе республиканского наркодиспансера. По словам министра, такое решение он принял, чтобы реально оценить ситуацию с профилактикой и лечением коронавируса и на основе этого организовывать эти процессы в республике.

"Необходимо четкое понимание, что нужно медицинским работникам, которые работают с пациентами, что необходимо пациентам, которые поступают, какое медоборудование нужно приобрести, какая маршрутизация. <…> Всего этого из окна кабинета абсолютно не видно, все это можно определить только так, когда находишься сам на месте", - сказал он в ходе прямой трансляции из госпиталя в сети Instagram. При этом он продолжает руководить региональным Минздравом и находится на связи с руководством республики.

Ослабление режима самоизоляции

При этом в ряде регионов по некоторым направлениям произошли послабления. Например, в Астраханской области людям разрешили самоизолироваться на дачах, при условии постоянного там пребывания. Постановлением регионального правительства в регионе разрешили работать адвокатам и нотариусам.

В Адыгее разрешили возобновить работу компаниям, работающим в сфере строительства и производства строительных материалов, занимающимся деревообработкой и торговлей лесоматериалами, а также промышленным производством и других - всего в списке 17 объектов.

"Только после внедрения стандарта [профилактических противовирусных мероприятий] руководитель организации направляет в муниципальное образование уведомление о соответствии предприятия санитарным требованиям, с указанием даты начала его функционирования", - уточнили в пресс-службе главы республики.