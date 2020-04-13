Москвичам, сообщившим ложную информацию о работодателе, аннулируют пропуска

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Данные о работодателе, которые подает житель Москвы для получения цифрового пропуска, будут оперативно проверены, в случае их несоответствия действительности или запрете на деятельность данной фирмы, пропуск будет аннулирован. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Пропускная система носит заявительный характер, при этом получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте.

"После того, как заполнены все данные к получению пропуска для поездок на транспорте на работу, сотрудники департамента информационных технологий Москвы проверят достоверность поданных сведений и возможность работы данной организации при режиме повышенной готовности в Москве. Проверяется, работает или не работает предприятие, существует ли данный ИНН, работает ли этот сотрудник", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что цифровой пропуск для поездок на работу заявителю выдается также оперативно, как и для поездок по иным нуждам. Затем анкеты заявителей дополнительно перепроверяются, и если данные недостоверны, то пропуск аннулируется, о чем заявителя оперативно уведомят.

"Если с недействительным пропуском или с пропуском, в котором недостоверные данные, человек будет передвигаться по Москве, то будет нести соответствующую административную ответственность, а именно - штраф", - заключил Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу. Также они обязаны предоставить на адрес электронной почты organization_size@mos.ru следующую информацию: о количестве работников (не подлежащих переводу на дистанционный режим, переведенных на "удаленку" и временно не работающих в соответствии с решением президента РФ с сохранением заработной платы) без персональных данных; о видах осуществляемой деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН).

О пропусках

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера введена, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции.

Пропуска для поездок на дальние расстояния будут трех видов. Для поездок на работу можно оформить пропуск, действительный до 30 апреля. Он полагается тем, чьи профессиональные обязанности не допускают возможности удаленной работы, а также курьерам. Число поездок по такому пропуску будет неограниченным.

Вторая категория пропусков предназначена для посещения больниц и поликлиник. Их можно оформить только на один день, но в течение одной недели можно получить неограниченное число пропусков.

Еще одна категория пропусков - для поездок в иных целях, к примеру, на дачу, в отдаленный магазин или на вокзал. Они действуют в течение одного дня и получить их можно будет не чаще двух раз в неделю.

В мэрии подчеркнули, что при подаче заявки на пропуск для поездки на личном автомобиле нужно указать его госномер, а для поездок в общественном транспорте - номер карты "Тройка" или "Стрелка".

Оформляя разовые пропуска, необходимо будет указать адрес фактического проживания, а также адрес места назначения. Если человек живет в Москве, но постоянно зарегистрирован в другом регионе, он должен будет указать адрес своего фактического проживания в столице. А при оформлении постоянного пропуска для поездок на работу указывать адрес вообще не требуется.