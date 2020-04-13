{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

КС Молдавии признал незаконным решение кабмина о поддержке населения во время пандемии

Причиной в суде назвали нарушения при утверждении этих мер. Заседание парламента для обсуждения закона не состоялось из-за отсутствия кворума, поэтому было решено, что изменения вступили в силу автоматически

КИШИНЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии по запросу оппозиции признал незаконным предложенный правительством пакет экономических мер по поддержке населения во время пандемии. В вердикте, который был принят после состоявшегося в понедельник заседания, говорится, что причиной стали нарушения при утверждении данных мер.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"КС Молдавии постановил признать неконституционным закон номер 56 от 2 апреля 2020 года об утверждении мер поддержки населения и деятельности предпринимателей в период действия режима ЧС, поскольку он был принят с нарушением законодательной процедуры. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

Правительство Молдавии после того, как из-за пандемии COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа) в стране был введен режим чрезвычайной ситуации, взяло на себя ответственность за реализацию пакета мер, направленных на поддержку экономических агентов и рядовых граждан, которые были обозначены в законе номер 56. Он предполагает выплату обещанных социальных пособий населению, в том числе по безработице, и существенную помощь предпринимателям, а также другие меры для преодоления кризиса. Но заседание парламента для обсуждения этого закона не состоялось из-за отсутствия кворума, поэтому было решено, что изменения в законодательство вступили в силу автоматически.

Однако представители оппозиционного проевропейского блока Acum ("Сейчас") опротестовали процедуру утверждения закона в КС, после чего судьи на прошлой неделе временно приостановили его действие. Однако затем закон утвердила собственным решением комиссия по ЧС. Выступая в понедельник в суде, представители оппозиции заявили, что причиной обращения в КС стало то, что в этом законе содержатся поправки в налоговый кодекс, которые не имеют отношения к решению кризисной ситуации, спровоцированной пандемией. Представители Acum пояснили, что имеют в виду отмену двойного взимания акцизов с молдавских товаров в магазинах duty free, снятие запрета выставлять табачную продукцию в магазинах и изменения налогообложения добычи полезных ископаемых. Теперь правительству необходимо заново представить парламенту новый пакет антикризисных мер или вновь взять на себя ответственность за его принятие.

В Молдавии 1 712 человек заразились коронавирусом, 107 из них уже удалось вылечить, однако 35 человек умерли. Из-за опасности распространения инфекции введено чрезвычайное положение, режим действует до 15 мая, закрыты границы и ограничено передвижение людей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
МолдавияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Вывозной рейс Рим - Москва для россиян организован 15 апреля
Посольство РФ в Италии сообщило, что этот платный рейс предназначен для вывоза граждан, проживающих в Москве и в Московской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС