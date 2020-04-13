КС Молдавии признал незаконным решение кабмина о поддержке населения во время пандемии

КИШИНЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии по запросу оппозиции признал незаконным предложенный правительством пакет экономических мер по поддержке населения во время пандемии. В вердикте, который был принят после состоявшегося в понедельник заседания, говорится, что причиной стали нарушения при утверждении данных мер.

"КС Молдавии постановил признать неконституционным закон номер 56 от 2 апреля 2020 года об утверждении мер поддержки населения и деятельности предпринимателей в период действия режима ЧС, поскольку он был принят с нарушением законодательной процедуры. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

Правительство Молдавии после того, как из-за пандемии COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа) в стране был введен режим чрезвычайной ситуации, взяло на себя ответственность за реализацию пакета мер, направленных на поддержку экономических агентов и рядовых граждан, которые были обозначены в законе номер 56. Он предполагает выплату обещанных социальных пособий населению, в том числе по безработице, и существенную помощь предпринимателям, а также другие меры для преодоления кризиса. Но заседание парламента для обсуждения этого закона не состоялось из-за отсутствия кворума, поэтому было решено, что изменения в законодательство вступили в силу автоматически.

Однако представители оппозиционного проевропейского блока Acum ("Сейчас") опротестовали процедуру утверждения закона в КС, после чего судьи на прошлой неделе временно приостановили его действие. Однако затем закон утвердила собственным решением комиссия по ЧС. Выступая в понедельник в суде, представители оппозиции заявили, что причиной обращения в КС стало то, что в этом законе содержатся поправки в налоговый кодекс, которые не имеют отношения к решению кризисной ситуации, спровоцированной пандемией. Представители Acum пояснили, что имеют в виду отмену двойного взимания акцизов с молдавских товаров в магазинах duty free, снятие запрета выставлять табачную продукцию в магазинах и изменения налогообложения добычи полезных ископаемых. Теперь правительству необходимо заново представить парламенту новый пакет антикризисных мер или вновь взять на себя ответственность за его принятие.

В Молдавии 1 712 человек заразились коронавирусом, 107 из них уже удалось вылечить, однако 35 человек умерли. Из-за опасности распространения инфекции введено чрезвычайное положение, режим действует до 15 мая, закрыты границы и ограничено передвижение людей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.