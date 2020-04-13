В Италии в области Венето разрешили проводить пикники

РИМ, 13 апреля. /ТАСС/. Губернатор северной области Венето Лука Дзайя подписал распоряжение, в котором вводятся некоторые послабления карантина. Как сообщает в понедельник газета La Stampa , на ближайшие праздники - 25 апреля (День освобождения от фашизма и нацизма) и 1 мая - жителям разрешается выехать на пикники и шашлыки на открытом воздухе, но только на собственных участках и в узком семейном кругу.

Кроме того, Дзайя снял ограничение на удаление от места жительства больше, чем на 200 м, в том числе для занятий спортом. Первоначально Венето была первой областью, где такое ограничение на фоне распространения коронавируса было введено. При этом вводится обязательное ношение медицинских масок и одноразовых перчаток при выходе из дома. Ранее такую меру ввели в Ломбардии и Тоскане.

В Венето, где, как считается, находился один из локальных эпицентров вспышки коронавируса, удалось взять под контроль распространение заражений. Область находится на четвертом месте с 14 251 случаем заражения, из которых летальным исходом закончились лишь 882 случая. Для сравнения в соседней Ломбардии от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания скончались почти 11 тыс. человек.

Действующие с 10 марта карантин, включающий прекращение всей коммерческой деятельности, и ограничение на передвижение населения были ранее продлены до 3 мая на национальном уровне. При этом правительство допустило открытие книжных магазинов и магазинов для детей с 14 апреля. В Риме этот срок может сдвинуться до 20 апреля.

В минувшие выходные итальянцы отметили Пасху, а в понедельник последовала "маленькая Пасха", паскуэтта, на которую в Италии принято проводить пикники с друзьями. По данным МВД, в воскресенье и понедельник были выявлены 14 тыс. нарушений. Штраф за несоблюдение карантина составляет €400 и может достигать €3 тыс.