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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге введен временный запрет на услуги каршеринга

Согласно постановлению городского правительства, краткосрочная аренда автомобилей будет запрещена по 30 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Оказание услуг каршеринга в Санкт-Петербурге приостановлено постановлением городского правительства, которое подписал в понедельник губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба городской администрации.

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"Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)", - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других объектов для развлечений и досуга, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 678 человек, за последние сутки зафиксирован 121 новый случай. Выздоровели 78 человек, умерли четыре пациента с положительным результатом теста на коронавирус.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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