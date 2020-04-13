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В Карачаево-Черкесии высадят 8,5 тыс. саженцев деревьев до конца апреля

На общей площади 2,3 га посадят дубы

ЧЕРКЕССК, 13 апреля./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют высадить 8,5 тыс. саженцев дуба в рамках нацпроекта "Экология", работы планируется завершить до конца апреля текущего года, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в рамках реализации нацпроекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов" проводится комплекс мероприятий по лесовосстановлению. Планируется высадить 8,5 тыс. саженцев дуба черешчатого на общей площади 2,3 га", - говорится в сообщении.

Также запланировано дополнение (посадка взамен погибших растений) лесных культур на площади 37,5 га с общим количеством 43,3 тыс. саженцев клена, ясеня и бука. Работы планируется завершить до 25 апреля текущего года. При проведении мероприятий будут соблюдаться все ограничительные меры, связанные с профилактикой распространения коронавируса.

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РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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