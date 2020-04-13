Из-за пандемии в Москве отменили памятный салют в честь освобождения Вены

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Памятный салют на Поклонной горе в Москве в честь 75-летия освобождения Вены от немецко-фашистских войск отменен в связи с введением режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"В связи введением в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в городе Москве режима повышенной готовности и ограничений на передвижение граждан и транспорта праздничный салют 13 апреля с. г. на Поклонной горе в ознаменование памятной даты освобождения столицы Австрии г. Вены от немецко-фашистских захватчиков отменен", - сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее Минобороны в честь 75-летия освобождения крупнейших городов Европы от фашистов давало памятные салюты. Так, 4 апреля в Москве отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произвел праздничный артиллерийский салют в Москве в день 75-летия освобождения Братиславы.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера введена, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции.