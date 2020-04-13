Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о введении праздника для педагогов вузов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ совместно с Общественной палатой до 1 июня 2020 года рассмотреть вопрос о введении профессионального праздника для педагогов высшей школы. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с общественностью в Череповце 4 февраля.

"Минобрнауки России <…> совместно с Общественной палатой РФ рассмотреть вопрос об установлении в Российской Федерации профессионального праздника - Дня преподавателя высшей школы. Доклад - до 1 июня 2020 года", - говорится в поручении.

Также глава государства поручил министерству до 1 июня провести анализ практики Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и других вузов по формированию цифровых студенческих офисов, которые работают по принципу "одного окна", и "рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего распространения такой практики".

Кроме того, президент поручил Рособрнадзору оценивать при проведении проверок деятельности учебных заведений соблюдение только обязательных требований к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, "учитывая рекомендательный характер использования ими примерных основных образовательных программ".

Во время встречи президента с общественностью в Череповце 4 февраля один из участников отметил, что в отношении вузов существует некоторая жесткость нормативно-правовых документов, которые сдерживают их гибкость и вариативность, а в федеральных государственных образовательных стандартах существуют ссылки на примерные основные образовательные программы (ПООП). Он пояснил, что они носят рекомендательный характер, однако по факту являются обязательными. Путин уточнил, что в соответствии с действующим законом, ПООП носят рекомендательный характер, и добавил, что никакие контрольно-надзорные проверяющие органы не имеют права, ссылаясь на эти рекомендации, требовать их точного выполнения.