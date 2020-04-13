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Все операторы каршеринга приостановили работу в Москве

Сервисы Wheely и UX также временно прекратили работу

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Все операторы услуг по аренде автомобилей приостановили работу в Москве в соответствии с указом мэра. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Все операторы каршеринга предписание о приостановке работы выполнили. То же самое касается всех сервисов Wheely и UX. Мониторинг продолжаем", - указано в публикации.

10 апреля был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится, что оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Мэр пояснил, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень трудно.

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