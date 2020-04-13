Пакистан решил продлить закрытие границы на две недели

ИСЛАМАБАД, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Пакистана приняли решение продлить срок закрытия границ страны еще на две недели. Об этом в понедельник сообщается в распространенном Министерством внутренних дел Пакистана уведомлении.

"Согласно решению Национального координационного комитета, министерство внутренних дел объявляет о закрытии всех границ на две недели", - говорится в заявлении. "Решение направлено на предотвращение распространения коронавируса в Пакистане", - указывает МВД.

Одновременно в понедельник министр железнодорожного транспорта Пакистана Шейх Рашид Ахмед сообщил, что правительство продлило остановку пассажирского железнодорожного сообщения внутри Пакистана до 25 апреля. "Мы хотели восстановить железнодорожное сообщение 15 апреля, - рассказал Ахмед. - Дата перенесена на 25 апреля".

Пакистан полностью закрыл свои границы 13 марта на две недели, после чего 28 марта продлил этот срок еще на две недели. Страна также приостановила международное авиасообщение и ввела режим самоизоляции. По последним данным, в Пакистане выявлены 5 496 случаев заражения коронавирусом, 93 человека умерли, 1 097 выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.