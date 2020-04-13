Франция продлевает режим самоизоляции и оставляет границы закрытыми

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции, действие которого во Франции завершается 15 апреля, продлевается до 11 мая. Об этом сообщил в понедельник президент Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

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"Мы должны продолжать наши усилия и следовать введенным правилам, - сказал он. - Вот почему режим самоизоляции в строгой форме должен продлиться до понедельника, 11 мая".

Макрон заявил, что с 11 мая в стране откроются детские сады, школы и лицеи.

"11 мая начнется новый этап. <...> Мы постепенно будем открывать детские сады, школы, колледжи, лицеи. Для меня это приоритетная задача", - заявил он.

При этом, по словам президента Франции, крупные мероприятия, привлекающие большую аудиторию, не будут проводиться на территории Франции как минимум до середины июля.

"Места массового скопления людей, рестораны, кафе, отели, кинотеатры, театры и музеи останутся на данном этапе закрытыми", - отметил французский лидер. Он добавил, что с середины мая будет проводиться "коллективная оценка" ситуации в стране на еженедельной основе.

​​​​​​Закрытые границы

Макрон сообщил, что распространение нового коронавируса во Франции несколько замедлилось.

"Благодаря нашим общим усилиям темпы эпидемии во Франции начинают замедляться", - сказал он.

Макрон сообщил, что границы Франции с неевропейскими странами останутся закрытыми до нового распоряжения.

Согласно данным властей, во Франции с начала пандемии около 15 тыс. человек умерли от последствий инфицирования. На территории республики зарегистрировано свыше 98 тысяч случаев заражения коронавирусом.