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Пандемия коронавируса нового типа
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ГУ МВД Москвы предупредило об СМС-мошенничестве с оплатой штрафа за нарушение самоизоляции

Мошенники также рассылают СМС-уведомления с предложением оформить за деньги цифровые пропуска для передвижения по Москве
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские предупредили об СМС-мошенничестве с требованием оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что жителям Москвы стали поступать СМС-уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции, а также с предложениями оформить за деньги цифровые пропуска для передвижения по Москве. Помните, данные сообщения не соответствуют действительности", - сказали в полиции.

В полиции отметили, что протоколы о нарушении режима самоизоляции могут составлять исключительно уполномоченные должностные лица, а цифровые пропуски оформляются бесплатно на портале mos.ru и по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Столичные полицейские рекомендуют ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные абонентские номера или счета, а также ни при каких обстоятельствах не сообщать незнакомым лицам данные своих банковских карт и пароли из СМС-сообщений. "Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, немедленно позвоните в полицию: 02 (с мобильного - 102)", - отметили в полиции.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Москвы, право составлять административные протоколы за нарушение режима повышенной готовности в Москве имеют должностные лица органов внутренних дел, в том числе сотрудники транспортной полиции.

В новость внесены изменения (21:35 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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