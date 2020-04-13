Путин поручил регионам привлекать НКО к работе с детьми с ментальной инвалидностью

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов развивать систему работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, в том числе привлекая некоммерческие организации (НКО). Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с представителями общественности 4 февраля.

"Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации развивать систему социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, предусмотрев при этом использование механизмов государственно-частного партнерства, а также привлечение некоммерческих организаций, в том числе добровольческих организаций", - говорится в перечне поручений.

Президент ждет первых докладов по этому вопросу до 15 июня, а затем ежегодно до 2025 года.

Во время февральской встрече в Череповце о своем некоммерческом проекте по поддержке детей с ментальными нарушениями рассказывал эксперт ОНФ, член Общественной палаты Московской области Егор Козловский. Его компания занимается разработкой бесплатной цифровой мобильной платформы, которая работает с технологией дополненной реальности и позволяет развивать детям с ментальными нарушениями обучаться, адаптироваться в обществе и приобретать различные социальные навыки. Козловский рассказал о положительном опыте этой методики и попросил о финансовой поддержке, которая помогла бы масштабировать имеющиеся наработки.

Путин отметил, что подобные проекты должны поддерживаться через систему государственных грантов. Присутствовавшая на встрече вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что вопрос можно решить в рамках поручения по итогам послания президента Федеральному собранию, которое касалось поддержки некоммерческих организаций в регионах.