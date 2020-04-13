{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил регионам привлекать НКО к работе с детьми с ментальной инвалидностью

Первые доклады по этому вопросу должны быть представлены президенту до 15 июня

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов развивать систему работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, в том числе привлекая некоммерческие организации (НКО). Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с представителями общественности 4 февраля.

"Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации развивать систему социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью, предусмотрев при этом использование механизмов государственно-частного партнерства, а также привлечение некоммерческих организаций, в том числе добровольческих организаций", - говорится в перечне поручений.

Президент ждет первых докладов по этому вопросу до 15 июня, а затем ежегодно до 2025 года.

Во время февральской встрече в Череповце о своем некоммерческом проекте по поддержке детей с ментальными нарушениями рассказывал эксперт ОНФ, член Общественной палаты Московской области Егор Козловский. Его компания занимается разработкой бесплатной цифровой мобильной платформы, которая работает с технологией дополненной реальности и позволяет развивать детям с ментальными нарушениями обучаться, адаптироваться в обществе и приобретать различные социальные навыки. Козловский рассказал о положительном опыте этой методики и попросил о финансовой поддержке, которая помогла бы масштабировать имеющиеся наработки.

Путин отметил, что подобные проекты должны поддерживаться через систему государственных грантов. Присутствовавшая на встрече вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что вопрос можно решить в рамках поручения по итогам послания президента Федеральному собранию, которое касалось поддержки некоммерческих организаций в регионах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин попросил ускорить рассмотрение поправок, разрешающих студентам преподавать в школах
Этот правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении в июле 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС