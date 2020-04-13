Путин поручил дать детям-сиротам право на повторное профессиональное обучение

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Дети-сироты, в том числе с ограничениями по здоровью, должны иметь право на бесплатное повторное профессиональное обучение. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с общественностью в Череповце 4 февраля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости) дополнительных мер государственной поддержки в сфере образования, предусмотрев при этом возможность их бесплатного повторного профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения, выплату им во время прохождения такого обучения стипендии и пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей за счет [бюджетных] средств <...>", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ.

Доклады по этому вопросу глава государства ожидает до 1 декабря 2020 и до 1 мая 2021 года.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос об установлении дополнительных мер материального стимулирования мастеров производственного обучения.

В ходе встречи президента с общественностью в Череповце замдиректора одного из северодвинских техникумов Наталья Чудинова рассказала, что у них обучается большое количество детей-сирот, в том числе с ментальными и другими ограничениями по здоровью. По ее словам, у таких детей не всегда с первого раза получается правильно сделать профессиональный выбор, но по закону у них нет права на повторное бесплатное обучение. Путин тогда согласился, что эти ограничения должны быть сняты.