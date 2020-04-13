{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Доминиканы продлили действие режима ЧП из-за коронавируса до мая

Ранее власти ввели комендантский час на всей территории страны, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах для предотвращения распространения инфекции

ГАВАНА, 13 апреля. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения на 17 дней для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте президента страны Данило Медины.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Отмечается, что продление вступит в действие с 14 апреля. Ранее власти ввели комендантский час на всей территории страны, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах для предотвращения распространения инфекции. По официальным данным, число заразившихся коронавирусом в Доминикане достигло 3 167, умерли 177 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
Доминиканская РеспубликаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин попросил ускорить рассмотрение поправок, разрешающих студентам преподавать в школах
Этот правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении в июле 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС