Власти Доминиканы продлили действие режима ЧП из-за коронавируса до мая

ГАВАНА, 13 апреля. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения на 17 дней для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте президента страны Данило Медины.

Отмечается, что продление вступит в действие с 14 апреля. Ранее власти ввели комендантский час на всей территории страны, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах для предотвращения распространения инфекции. По официальным данным, число заразившихся коронавирусом в Доминикане достигло 3 167, умерли 177 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.