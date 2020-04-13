За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло более чем на 76 тыс.

ЖЕНЕВА, 13 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 76 тыс., что на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс., что также меньше, чем днем ранее, сообщила в понедельник в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 13 апреля в мире были зарегистрированы 1 773 084 инфицированных и 111 652 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 76 498, а количество летальных исходов - на 5 702. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 913 349 и 77 419 случаев соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 33 243, а умерших - на 3 183.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 610 742 человека, 23 759 умерли. По числу инфицированных за сутки - 36 804 - этот регион обогнал Европу. Однако умерших за последние 24 часа там меньше - 2 228.

Третью позицию по числу заражений в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 13 апреля там выявлены 121 426 инфицированных и 4 125 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы по странам, больше всего заболевших зарегистрировано в США - 524 514. Далее следуют Испания (166 019), Италия (156 363), Германия (123 016), Франция (94 382), Великобритания (84 283), Китай (83 597), Иран (71 686), Турция (56 956) и Бельгия (29 647).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией.