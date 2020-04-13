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Путин попросил ускорить рассмотрение поправок, разрешающих студентам преподавать в школах

Этот правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении в июле 2019 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение правительственного законопроекта, разрешающего старшекурсникам преподавать в школах. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам его встречи с общественностью в Череповце 4 февраля.

"Рекомендовать Государственной думе <...> ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 701078-7 <...>. Доклад - до 1 июля 2020 г.", - говорится в поручении.

Данный правительственный законопроект был принят Госдумой в первом чтении в июле прошлого года. Он дает студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома. Также законопроектом устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в 2012 году в силу закона "Об образовании" и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.

В ходе встречи Путина с общественностью 4 февраля учительница из Череповца Виктория Смирнова посетовала, что в школах не хватает педагогов, эту проблему можно было бы решить за счет привлечения к работе студентов пединститутов последнего курса, но законом это пока запрещено. Она выразила надежду, что поправки, разрешающие студентам такую деятельность, все же пройдут рассмотрение в Госдуме. Президент тогда отметил, что у депутатов и экспертов возникли возражения по части предлагаемого этим законопроектом разрешения заниматься педагогической деятельностью специалистам различных отраслей. "Но почему не разрешать студентам старших курсов я, честно говоря, не понимаю", - добавил Путин, в шутку предложив назвать это "поправкой Смирновой" (по фамилии учительницы, задавшей вопрос).

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова тогда отметила, что рассмотрение данного законопроекта во втором чтении планируется в апреле, "поэтому это легко ускорить".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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