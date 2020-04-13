Главы Минздравов G20 проведут 19 апреля видеоконференцию по коронавирусу

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министры здравоохранения стран Группы двадцати (G20) проведут 19 апреля встречу в формате видеоконференции по вопросам борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте "двадцатки".

"Министры здравоохранения G20 соберутся в виртуальном формате 19 апреля, чтобы обсудить влияние [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 на сектор здравоохранения на глобальном уровне, а также на общество", - указывается в документе. В нем отмечается, что к министрам в обсуждении этих вопросов присоединятся представители ряда международных структур, в том числе Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития.

Участники встречи также поднимут вопрос обеспечения доступности медицинских услуг для населения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.