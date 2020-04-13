В ООН предупредили об угрозе голода в Эфиопии из-за саранчи

ТАСС, 13 апреля. /ТАСС/. Саранча уничтожила 200 тыс. га посевов продовольственных культур в Эфиопии. В результате около миллиона человек нуждаются в срочной помощи, чтобы избежать голода, сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на доклад ООН.

Исследование ООН и правительства Эфиопии проведено в период, когда регион Африканского Рога, недавно переживший нашествие саранчи, готовится к новому, еще более разрушительному бедствию. Миллиарды насекомых уже пронеслись над обширными районами Восточной Африки, включая Эфиопию, Сомали, Кению, Джибути, Эритрею, Танзанию, Судан, Южный Судан и Уганду. Необычайное множество саранчи специалисты связывают с небывало обильным за последние 40 лет сезоном дождей. Только в Эфиопии уничтожены посевы сорго, пшеницы и кукурузы.

Три четверти нуждающихся в экстренной продовольственной помощи живут в восточных пустынных районах Эфиопии. Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Эфиопии Фатума Сеид подчеркнула, что крестьяне нуждаются в помощи семенами и удобрениями, а также кредитами. Ухудшают положение и последствия пандемии нового коронавируса. "Крайне важно защищать жизнь пострадавшего населения, особенно в нынешних условиях кризиса с распространением COVID-19", - сказала она.