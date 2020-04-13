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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Нигерии продлил карантинные ограничения в самых густонаселенных регионах страны

В Нигерии уже выявили 323 инфицированных новым коронавирусом, 10 человек умерли

ПРЕТОРИЯ, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари объявил в понедельник о продлении на 14 дней действующих карантинных ограничений в трех важнейших регионах страны - столице Абудже с пригородами, а также в штатах Лагос и Огун.

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"Мера вступает в силу в 23:59 в понедельник, 13 апреля, - заявил глава государства во втором по счету телевизионном обращении к нации. - Я еще раз прошу всех сотрудничать с правительством в борьбе с пандемией коронавируса нового типа". Трансляцию выступления вел в интернете телеканал "Эрайз".

Впервые карантинные ограничения были введены в указанных районах страны 30 марта сроком на 14 суток. Их жители должны постоянно находиться в своих домах. Поездки в эти штаты из других частей страны запрещены. Все предприятия и офисы закрыты, работают лишь продуктовые магазины и аптеки.

В Нигерии уже выявлено 323 инфицированных новым коронавирусом, 10 человек умерли. Население Лагоса - экономической столицы Нигерии - достигает 21 млн человек. Именно в Лагосе 27 февраля был выявлен первый в Африке случай заражения новым коронавирусом.

Теги
НигерияБухари, МухаммадуПандемия коронавируса нового типа
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