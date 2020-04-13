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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ не рекомендует применять прививку БЦЖ в борьбе против коронавируса

В организации отметили, что уже проходят два клинических испытания на эту тему, ВОЗ оценит результаты, когда они будут получены

ЖЕНЕВА, 13 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает окончательными данными о том, что противотуберкулезная прививка БЦЖ может снизить риск заражения новым коронавирусом. В отсутствие таких доказательств ВОЗ не рекомендует применять эту вакцину для предотвращения заболевания COVID-19, заявила организация в понедельник.

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"Нет свидетельств того, что вакцина Бацилла Кальмета - Герена (БЦЖ) защищает людей от инфицирования вирусом, вызывающим COVID-19", - говорится в ежедневном информационном бюллетене ВОЗ.

Отмечается, что уже "осуществляются два клинических испытания, касающихся данного вопроса, и ВОЗ оценит результаты, когда они будут получены". "В отсутствие свидетельств [эффективности БЦЖ против коронавируса] ВОЗ не рекомендует вакцинацию БЦЖ для предотвращения COVID-19", - подчеркивается в бюллетене.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

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Пандемия коронавируса нового типа
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