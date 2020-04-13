FT: ЕС призовет своих членов координировать действия по снятию карантина

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе призовет правительства государств - членов Европейского союза координировать действия по снятию карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте британская газета Financial Times , ссылаясь на попавший в ее распоряжение документ, предназначенный для ознакомления руководства стран ЕС с инициативой Брюсселя.

"Странам сообщества следует как минимум заблаговременно уведомлять других членов и Еврокомиссию и принимать во внимание их мнения, прежде чем отменять [карантинные] меры, - говорится в документе. - Наличие общего подхода и оперативных рамок совершенно необходимо".

Ранее лидеры стран ЕС призвали Брюссель выступить с рекомендациями по поводу того, как следует снимать карантин, чтобы сообщество могло действовать более согласованно, чем в начале вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Как пишет газета, в ЕК признают, что снятие введенных ограничений неизбежно повлечет за собой рост числа случаев заражения, даже если карантинные меры будут отменяться постепенно на протяжении длительного периода времени. При этом предлагается ослаблять режим карантина поэтапно, отменяя ограничения с интервалом в один месяц. На первом этапе предлагается открывать границы внутри ЕС, а на втором - восстанавливать сообщение с третьими странами.

Двумя основными критериями для частичного снятия карантина в Брюсселе считают существенное замедление распространения вируса в стране и наличие достаточного числа реанимационных коек для больных. Кроме того, будет иметь значение наличие у правительства страны возможности проводить большое число анализов на наличие заболевания и получать информацию, позволяющую отслеживать контакты заболевших (для этого могут быть использованы специальные мобильные приложения). Также рекомендуется сохранять в действии ограничения для лиц, входящих в группы повышенного риска (пожилых, людей с ослабленной иммунной системой и страдающих некоторыми хроническими заболеваниями).

Ожидается, что во вторник предложения Еврокомиссии будут обсуждаться на уровне старших должностных лиц стран сообщества.