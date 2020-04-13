Власти КБР доплатят по 5 тыс. рублей жителям, получающим пособие по безработице

НАЛЬЧИК, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем обращении к жителям республики заявил, что гражданам, зарегистрированным в органах службах занятости с 1 марта до 30 апреля 2020 года и получающим пособие по безработице, доплатят из регионального бюджета по 5 тыс. рублей.

"Те, кто все же потерял работу, получат выплаты - пособия по безработице, эти меры предусмотрены на федеральном уровне. У нас в республике в целях социальной поддержки граждан, зарегистрированных в органах службах занятости с 1 марта до 30 апреля 2020 года, получающих пособия в минимальном размере, сегодня это сумма составляет 1500 рублей в месяц, принято решение о дополнительной выплате из республиканского бюджета по 5 тыс. рублей", - сказал глава субъекта в обращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Кроме того, Коков отметил, что наряду с федеральными антикризисными мерами для малого и среднего бизнеса, отдельный пакет мер разработан и на республиканском уровне. "В том числе в части отсрочки от уплаты республиканских налогов, арендных платежей, прямой поддержке предприятиям наиболее пострадавших отраслей, которые должны снизить негативное влияние ситуации и позволить сохранить рабочие места", - пояснил он.

Глава региона отметил, что обстановка в республике вынуждает ввести дополнительные ограничительные меры. "Круг работающих организаций будет сужен. Соответствующий правовой акт по моему поручению готовит правительство", - сказал он.

Коков также отметил необходимость усиления контрольных мер со стороны органов правопорядка за соблюдением организациями и гражданами ограничительных мер и рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции. "Никакая экономика и доходы не стоят жизни и здоровья людей", - подчеркнул Коков.

По состоянию на 13 апреля в Кабардино-Балкарии протестировано более 5 тыс. человек и выявлено 50 случаев, выздоровело за время регистрации на территории республики три человека. Под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся более тысячи человек. В реанимации находятся четыре человека, у двоих из них подтвержден коронавирус, они находятся в крайне тяжелом состоянии.