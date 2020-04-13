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В Петербурге в ночь на 14 апреля впервые разведут мосты в текущий навигационный период

Троицкий мост разведут первым - в 01:20 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Предприятие "Мостотрест", отвечающее за содержание мостов в Санкт-Петербурге, впервые разведет мосты по Неве в ночь на 14 апреля, впервые после открытия навигационного периода для разводки переправ, стартовавшего 10 апреля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе организации.

Правительство Санкт-Петербурга 9 апреля открыло водные пути города для движения судов специального назначения, дата начала сезона навигации по рекам и каналам Петербурга для всех судов, в том числе круизных, пока не уточняется, ранее начало навигации было запланировано на 10 апреля.

"В ночь с 13 апреля на 14 апреля мосты по Неве и Большой Неве разводятся по графику", - следует из сообщения.

В заявленное время состоится проходка первого судна в новом сезоне, оно проследует со стороны Ладоги, уточнили ТАСС в пресс-службе предприятия. Троицкий мост разведут первым в 01:20 мск, за ним последует Литейный (01:40 мск), одновременно Большеохтинский и Володарский (02:00 мск), мост Александра Невского (02:20 мск) и следом Дворцовый с Благовещенским в 03:10 мск.

"Мостотрест" 17 марта приступил к технологическому разведению мостов. За межнавигационный период специалисты предприятия настроили электрическое, механическое, гидравлическое оборудование, системы сигнализации, видеообзора и подсветки на всех переправах города.

Разводные мосты являются символом Петербурга, обычно их разводят в ночное время для прохождения судов. На процесс разводки мостов в период навигации каждую ночь приходят смотреть тысячи туристов. Всего в городе насчитывается более 400 мостов. Жители города и туристы также ежегодно могут увидеть и дневные разводки мостов, которые проводятся по особым случаям - на репетиции и параде к Дню Военно-морского флота, а также на День работника морского и речного флота.

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