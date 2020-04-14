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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Один из них проходил лечение в частной клинике
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

"В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "двусторонняя пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди них хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пять пациентов страдали сахарным диабетом. Один из умерших лечился в частном медицинском учреждении.

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"Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. До 1 мая все жители столицы, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу", - добавили в оперштабе.

Всего в Москве на данный момент умерли 95 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

С 13 по 19 апреля в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. 

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