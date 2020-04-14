В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "двусторонняя пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди них хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз. Пять пациентов страдали сахарным диабетом. Один из умерших лечился в частном медицинском учреждении.