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Опрос: каждый четвертый родитель в России негативно оценивает онлайн-обучение

В частности, отрицательными сторонами дистанционного формата опрошенные назвали снижение качества обучения и отсутствие удобной платформы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Порядка 25% опрошенных родителей 11-классников российских школ крайне негативно оценивают дистанционное обучение и считают, что оно плохо организовано, следует из результатов имеющегося в распоряжении ТАСС опроса, проведенного проектом Дети Mail.ru.

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"Что касается организации обучения, 60% родителей нравится, как учебные заведения смогли это сделать, хотя и видят ряд недостатков. Но все же каждый четвертый респондент (25%) крайне негативно оценивает происходящее и считает, что все организовано очень плохо", - говорится в материалах.

Отрицательными сторонами дистанционного формата опрошенные родители назвали снижение качества обучения - 65%, отсутствие удобной платформы - 50%, полное перекладывание ответственности за процесс учебы на родителей - 45%. Порядка 38% респондентов отметили, что им некогда заниматься уроками с детьми из-за работы, еще 34% пожаловались на отсутствие понятных инструкций, когда и что необходимо выполнять, 30% опрошенных сослались на то, что у них нет ноутбука или компьютера для занятий дома, 42% респондентов считают, что обеспечить такие семьи компьютерами должно государство и органы соцзащиты.

"Среди плюсов обучения дома родители упомянули меньший риск подхватить ОРВИ (56%), выбор удобного графика (39%), питание домашней едой (34%). Кроме того, 34% думают, что так дети учатся самостоятельности", - отмечается в материалах.

Сдача ЕГЭ

Согласно результатам опроса, 74% родителей поддерживают принятое решение о переносе сроков сдачи ЕГЭ на 8 июня, 57% считают, что это повысит безопасность школьников, 31% подчеркнули, что у детей будет больше времени на подготовку. В то же время 27% опрошенных считают, что ученики не смогут отдохнуть этим летом, а 20% настаивают на запланированном ранее графике сдачи экзаменов.

Кроме того, родителей попросили оценить возможность проведения единого государственного экзамена в онлайн-формате. Более половины - 61% - считают, что это сделать не получится. Так, респонденты отвечали, что не везде доступен скоростной интернет, у кого-то нет компьютера в принципе, есть высокий риск подмен работ, школьники также могут не сами отвечать на вопросы экзамена.

Опрос проводился с 6 по 8 апреля среди 2000 родителей выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ в этом году.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Кроме того, министерство ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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