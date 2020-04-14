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Пандемия коронавируса нового типа

Москалькова получила более 120 обращений в связи с ситуацией с коронавирусом

В частности, обратившиеся россияне просили организовать выезд из других стран

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила 122 обращения от граждан по различным ситуациям, возникшим в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе омбудсмена.

"На горячую линию аппарата уполномоченного по правам человека в РФ с 30 марта от граждан поступило 507 звонков, 122 из которых касаются вопросов, связанных с возникшими ситуациями в связи с распространением коронавируса", - отметили в пресс-службе.

Обратившиеся просили организовать выезд из Индии, Таиланда, США, поступали вопросы по оплате съемного жилья в текущих условиях, а также по социальной поддержке семей и реструктуризации кредитов.

"Большое количество жалоб эмоционального характера от граждан, не желающих соблюдать карантин в Краснодарском крае; житель Брянской области возражает против установленного режима самоизоляции, из Якутска жаловались на плохую работу общественного транспорта и недостаточное количество работающих продовольственных магазинов, такие жалобы направлены руководству для принятия мер", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что по поступившей информации уполномоченным подготовлены обращения председателю правительства России Михаилу Мишустину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПандемия коронавируса нового типа
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