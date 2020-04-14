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Москалькова выступила против выдворения иностранцев в страны с угрозой жестокого обращения

Омбудсмен в своем докладе обратила особое внимание правоприменительных органов на недопустимость принятия подобных решений

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рекомендует правительству РФ разработать изменения в законодательство, которые запретят выдворять иностранцев в те страны, где в отношении них существует угроза жестоко обращения. Об этом сообщается в ежегодном докладе федерального омбудсмена, который есть в распоряжении ТАСС.

"Правительству РФ рекомендуется рассмотреть возможность разработки соответствующих изменений в действующее законодательство Российской Федерации, которые предусматривали бы запрет выдворения иностранных граждан в другую страну, где существует реальная угроза жестокого обращения с ними", - говорится в документе.

В докладе отмечается, что такие случаи, когда иностранцы депортируются из России в государства своего гражданства, где они могут подвергнуться жестокому обращению, вызывают "особую обеспокоенность".

"Уполномоченный обращает особое внимание правоприменительных органов на недопустимость принятия подобных решений. ЕСПЧ в своих постановлениях неоднократно указывал, что государство, принимая решение о выдворении иностранного гражданина, обязано оценивать риски того, что в стране, куда осуществляется административное выдворение, в отношении него могут быть применены пытки, иные формы насилия", - напомнила Москалькова.

Как считает омбудсмен, если имеются серьезные основания полагать, что лицо в случае выдворения столкнется с реальной угрозой подвергнуться жестокому обращению, "выдворение невозможно, иначе это повлечет нарушение его прав".

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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