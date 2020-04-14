Больше всего обращений по вопросам гражданства поступило Москальковой от украинцев

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Большая всего обращений по вопросам гражданства и внешней миграции поступило уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой от граждан Украины. Это следует из доклада омбудсмена за 2019 год, который есть в распоряжении ТАСС.

"Более 60% обращений (по вопросам гражданства и внешней миграции - прим. ТАСС) поступило от граждан Украины (226), Узбекистана (125), Таджикистана (96), Азербайджана (97), Казахстана (63), Армении (56), Молдовы (43)", - говорится в документе.

Отмечается, что почти 40% обращений содержали просьбу о содействии в приобретении гражданства РФ. Также поступали обращения об оказании помощи в установлении принадлежности к российскому гражданству, их число по сравнению с прошлым годом увеличилось на 18%.

"Наблюдающаяся динамика обращений объясняется в том числе тем, что президентом РФ подписаны указы от 24 апреля 2019 г. № 183 и 29 апреля 2019 г. № 187, определяющие категории лиц, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", - отмечает омбудсмен в докладе.

Такие обращения поступали от граждан Украины (100), Узбекистана (40), Казахстана (37), Азербайджана (19), Таджикистана (17), Республики Армения (17).