Чибис: очаг заражения коронавирусом на стройке под Мурманском удалось локализовать

ТАСС, 14 апреля. Очаг заражения новой коронавирусной инфекцией удалось локализовать на крупной стройке под Мурманском. Об этом заявил в понедельник в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"У нас 127 подтвержденных случаев [заражения коронавирусом] на сегодняшний день. Больше половины случаев в очаге на гигантской... стройплощадке - важнейший для страны проект по крупнотоннажным морским сооружениям <...> Все эти люди находятся на лечении, мы продолжаем профилактические мероприятия и, конечно, в этом смысле локализовали этот очаг", - сказал Чибис.

Ранее сообщалось, что очаг заражения был выявлен на строительной площадке подрядных организаций компании "НОВАТЭК-Мурманск", в поселении Междуречье Кольского района. Власти района вечером 11 апреля ввели на территории Междуречья режим чрезвычайной ситуации. По информации оперативного штаба региона, на территории района выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.

На территории поселения развернут мобильный госпиталь МЧС на 50 человек с возможностью увеличения мест для нуждающихся в помощи. Чибис отметил, что госпиталь МЧС позволит региону минимизировать риски в пиковой ситуации. "Ситуация [в регнионе] непростая, но мы понимаем, что делать, мероприятия профилактически ведем", - сказал он. Губернатор отметил, что регион чувствует поддержку федерального центра и обратил внимание на ответственное поведение крупных работодателей региона - "Норникеля", "Фосагро" и "Новатэка", которые оказывают области помощь в оборудовании лечебных учреждений региона.

По информации оперативного штаба, на вечер 13 апреля в Мурманской области подтвержден 131 случай заражения коронавирусом, из них 81 - в Кольском районе, десять пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1 женщина умерла, диагноз "коронавирус" был подтвержден у нее после смерти. Кроме того, выявлено 120 предварительно положительных результатов на коронавирус.