Власти Москвы: полиция может задержать детей младше 14 лет, гуляющих без взрослых

"На сегодняшний день у нас система пропусков построена таким образом, что передвигаться можно только при наличии этого цифрового пропуска. Ребенок до 14 лет пропуск получить не может. Если он будет передвигаться один и без пропуска, то, скорее всего, сотрудники полиции его задержат и будут выяснять, где его родители, почему он передвигался один. Скорее всего, его отведут в полицейский участок, где есть специальное детское отделение, в котором он и будет находиться до тех пор, пока его не заберут родители", - сказал Данчиков.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Полиция может задержать детей младше 14 лет, находящихся на улице без сопровождения взрослых, до выяснения обстоятельств. Об этом сообщил во вторник начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Он добавил, что принятые в Москве меры направлены на обеспечение безопасности граждан, в том числе на то, чтобы дети случайно не заразились коронавирусной инфекцией, гуляя или катаясь в общественном транспорте. По его словам, полиция также может привлечь родителей к административной ответственности по ст. 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей) КоАП РФ, так как они оставили детей без присмотра.

"Дети должны быть под присмотром взрослых, не должны гулять. В рамках режима повышенной готовности, ограничений, которые наложены с точки зрения передвижения граждан, дети в принципе гулять не должны", - сказал Данчиков.

О ситуации

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают в том числе режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена.

В городе сейчас не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера была введена властями для того, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции в условиях, когда скорая помощь и больницы Московского региона работают на пределе своих возможностей, а число заразившихся растет.

За время пандемии в мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.