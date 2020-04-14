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Пандемия коронавируса нового типа
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Москалькова: вводимые из-за пандемии ограничения должны быть соразмерны реальной угрозе

По мнению омбудсмена, подавляющее большинство людей с пониманием относятся к ситуации

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обращает внимание, что принимаемые в связи с пандемией коронавируса ограничительные меры должны быть соразмерны реальной угрозе.

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"С точки зрения прав человека, на мой взгляд, важны два главных аспекта. Во-первых, неукоснительная реализация дополнительных прав и гарантий, которые граждане и бизнес получили на основании указов президента РФ и федеральных законов, принятых в апреле этого года. Во-вторых, соблюдение соразмерности ограничительных мер реальной угрозе в период эпидемии", - заявила она в интервью, которое публикует во вторник "Российская газета".

В целом, по оценке омбудсмена, "подавляющее большинство людей с пониманием относятся к ситуации и принимают ее".

Жалобы россиян

Число обращений к уполномоченному по правам человека в РФ на фоне пандемии нового коронавируса существенно увеличилось по сравнению с предыдущими годами, большое количество жалоб касается отсутствия в аптеках масок и дезинфицирующих средств.

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Москалькова констатировала, что введенный в связи с коронавирусом режим повышенной готовности и принимаемые беспрецедентные меры для спасения людей заставили перестроить работу всех госорганов, предприятий и учреждений, в том числе аппарата уполномоченного.

"Нами организована горячая линия, принимаются обращения по электронной почте, мы находимся на постоянной связи, в том числе с помощью видеоконференции, со своими коллегами из регионов", - напомнила она, пояснив, что такие подходы позволяют "быстро реагировать на ситуации, о которых сообщают граждане, принимать меры к восстановлению нарушенных прав".

По данным омбудсмена, количество обращений по телефону горячей линии и электронной почте увеличилось "почти в десять раз по сравнению с прежними годами". "Хотя почти половину из них не назовешь жалобами. Люди звонят, чтобы просто поделиться своими эмоциями, переживаниями", - уточнила она, отметив, что в этом случае представители института омбудсмена скорее выступают "в качестве скорой психологической помощи, чем представителей государственной правозащиты".

Кроме того, проинформировала Москалькова, многие граждане обращаются за консультациями по вопросам, связанным с ограничительными мерами: например, как оформить электронный больничный или получить пропуск на передвижение к месту работу.

По ее мнению, "подавляющее большинство людей с пониманием относятся к ситуации и принимают ее".

Что касается жалоб, то, по данным Москальковой, "за последние две недели их поступило более 300". Так, сообщила она, "до сих пор большое количество жалоб связано с отсутствием в аптеках масок и дезинфицирующих средств, с невозможностью в шаговой доступности провести экспресс-анализ на коронавирус и высокой ценой на эту услугу".

Также, по словам уполномоченного, врачи из ряда регионов сообщают о нехватке защитных костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких. "Надо сказать, что количество заболевших врачей растет. И это вызывает большую тревогу", - подчеркнула в этом контексте омбудсмен.

Самые многочисленные обращения, по ее информации, были связаны с эвакуацией граждан России из-за рубежа "по причине ограничения авиарейсов, из-за отсутствия необходимого количества мест в так называемых карантинных центрах".

 

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПандемия коронавируса нового типа
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