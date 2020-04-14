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Объем инвестиций в наукоград залива Ячжоу на Хайнане в 2019 году превысил $5 млрд

В перспективе он должен стать центром разработки новых технологий, продвижения инноваций и проведения исследований в сфере высоких технологий

САНЬЯ /Китай/, 14 апреля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в строительство наукограда залива Ячжоу в южной китайской провинции Хайнань в 2019 году составил 36,5 млрд юаней (около $5,2 млрд). Такие данные публикует агентство "Синьхуа".

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За минувший год соглашения о вхождении в технологический парк подписали свыше 50 предприятий и научно-исследовательских организаций городского и районного уровней. Объем фактически освоенных за указанный период капиталовложений превысил 6 млрд юаней (около $857 млн). В прошлом году, сообщает агентство, на территории наукограда было начато строительство необходимой базовой и сопутствующей инфраструктуры, включая школы, больницы, жилые и коммерческие зоны.

Наукоград залива Ячжоу в городе Санья - часть программы строительства свободного порта с китайской спецификой в провинции Хайнань. В перспективе он должен стать центром разработки новых технологий, продвижения инноваций и проведения исследований в сфере высоких технологий.

Власти Хайнаня в последние годы уделяют большое внимание развитию и строительству технопарков, которые являются неотъемлемой частью программы создания на острове пилотной зоны свободной торговли, о запуске которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, ее создание придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
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