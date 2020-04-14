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Москалькова предлагает закрепить требования к ответам должностных лиц на обращения граждан

Омбудсмен полагает, что ответ на обращение должен быть оформлен в официальном стиле, не допускать ссылок на нормативные правовые акты без разъяснения их требований

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым законодательно закрепить требования к содержанию ответов должностных лиц на обращения граждан. Это следует из доклада омбудсмена за 2019 год, опубликованного во вторник в "Российской газете".

"В целях снижения формализма и повышения качества ответов, подготавливаемых должностными лицами, уполномоченный считает целесообразным дополнить Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" четкими требованиями к содержательной части ответа на обращение гражданина", - отмечается в докладе.

Омбудсмен полагает, что ответ на обращение должен быть оформлен в официальном стиле, не допускать ссылок на нормативные правовые акты без разъяснения их требований. Также в ответе необходимо давать оценку всем доводам, изложенным в обращении, а отказ в удовлетворении обращения должен быть "обоснованным и мотивированным".

Кроме того, по мнению уполномоченного, необходимо принять меры по разработке в органах государственной власти и местного самоуправления "внутренних стандартов качества таких ответов".

Теги
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