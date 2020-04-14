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Москалькова предлагает ввести в образовательные программы модуль по экологическим основам

По мнению омбудсмена, залогом "эффективной защиты" права граждан на благоприятную окружающую среду служит информирование и правовое просвещение в сфере экологии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым дополнить образовательные программы модулем об эколого-правовых основах. Об этом говорится в докладе омбудсмена за 2019 год, который опубликован во вторник в "Российской газете".

По мнению Москальковой, залогом "эффективной защиты" права граждан на благоприятную окружающую среду служит информирование и правовое просвещение в сфере экологии.

"В этой связи уполномоченный предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в образовательные программы в части их дополнения специальным модулем об эколого-правовых основах, предусматривающим знания и умения реализовывать права и соблюдать обязанности в области охраны окружающей среды", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что омбудсмен рекомендует Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которые предусматривают ряд мер по повышению доступности экологической информации.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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