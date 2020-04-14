В России появился первый эвакуационный вездеход с аппаратом ИВЛ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Военно-промышленная компания" (ВПК) разработала первый в России гусеничный вездеход для эвакуации больных, оснащенный аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ВПК.

"В настоящее время компанией разработан медицинский вариант снегоболотохода на гусеничном шасси "Ирбис", который оснащен медицинским оборудованием интенсивной терапии. На машине также установлен аппарат ИВЛ", - проинформировали в ВПК.

В компании отметили, что машина позволяет медицинскому персоналу оказывать больным помощь во время движения. "Медицинский "Ирбис" может применяться без ограничений в заболоченной местности, в период распутицы и условиях снежных заносов, на слабонесущих грунтах", - сообщили в ВПК.

Как подчеркнули в компании, разработка медицинского вездехода "Ирбис" завершена. "Снегоболотоход готов к серийному производству", - отметили в компании.

Согласно данным производителя, "Заволжского завода гусеничных тягачей", снаряженная масса снегоболотохода "Ирбис" составляет 5 тыс. кг, масса полезной нагрузки - 2 тыс. кг. В медицинском варианте машина перевозит одного лежачего или 4 сидячих больных. Максимальная скорость "Ирбиса" на шоссе составляет 60 км/ч, на плаву - 5-6 км/ч.