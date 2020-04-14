"Известия": депутаты предлагают внести в КоАП наказания за мошенничество при пандемии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Штрафы в размере 15-кратной стоимости причиненного ущерба за мошенничество через электронные средства платежей, а также лишение свободы на срок до трех лет за подделку официальных документов предложено использовать в качестве наказания во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщает газета " Известия " со ссылкой на первого зампреда фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева.

Как уточняет издание, в Госдуме разработаны два законопроекта, один из которых вносит дополнения в статью 7.27.1 КоАП, которые предусматривают административную ответственность за причинение ущерба с помощью электронных средств платежей во время режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

"Такое преступление повлечет штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной стоимости причиненного ущерба. Но он не может быть менее 15 тыс. рублей", - отметил Шхагошев "Известиям".

Второй законопроект предполагает поправки в статью 327 УК РФ, которые предусматривают ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет за обман населения при оформлении недостоверных пропусков и справок в условиях пандемии.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) газете сообщили, что зафиксированы уже тысячи случаев мошенничества.

"Злоумышленники используют тревогу и страх невозможности обеспечить в этот период долговые обязательства. Они звонят, размещают в интернете сообщения об оказании помощи в оформлении соцвыплат или перекредитования, выясняют информацию о картах и персональные данные. Такие данные в даркнете стоят очень дорого и могут использоваться неоднократно. Поэтому даже после окончания режима самоизоляции граждане, попавшие в такие базы, могут снова лишиться своих средств", - подчеркнули в ОНФ.

Ранее ВТБ сообщал о мошеннических схемах с кредитными каникулами, а также о предложениях о поддельных справках по форме 2-НДФЛ и фальшивых больничных листах с отметками о коронавирусе.