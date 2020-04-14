Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"Питаться необходимо чаще и малыми порциями. Для этого следует распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса", - говорится в сообщении.

Специалисты также рекомендуют ограничить употребление жиров, сахара, газированных напитков и соков, мучного. Кроме того, в меню следует включить больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.